Военные продезинфицировали здания Адмиралтейства в Петербурге

В Санкт-Петербурге специальную обработку провели на зданиях Адмиралтейства и прилегающей территории. Этим занимались подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

На представленном видео можно понаблюдать за действиями военных. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в сводный отряд, который и проводил работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, входили специальные машины АРС-14 и 20 военнослужащих. Все члены сводного отряда были в специальных костюмах и имели другие необходимые средства защиты.

В пресс-службе Западного военного округа добавили, что военные уже обработали дезинфицирующим раствором и некоторые учебные заведения Северной столицы.