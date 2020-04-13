Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус

У пациентки севастопольской горбольницы №4 диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня на заседании городского штаба сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Женщина была доставлена в 4-ю горбольницу на Северной стороне, в палатное отделение, которое было определено как место, куда направляются больные с ОРВИ, - рассказал Развожаев.

Предварительно коронавирус у женщины был выявлен в минувшие выходные. Тогда же девять пациентов, что находились в том же отделении горбольницы №4, были переведены в инфекционную больницу. Сегодня Роспотребнадзор подтвердил диагноз.

20 человек медицинского персонала, которые контактировали с заболевшей, сегодня будут направлены в обсерватор на базе отдыха "Солнышко" в поселке Кача. Под наблюдением в домашних условиях будут находиться их семьи и другие люди, с которыми они контактировали.

Как объяснил замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин, случай произошел в отдельно стоящем корпусе больницы, поэтому все медучреждение нет необходимости закрывать на карантин. Но пока женщина лежала в отделении, там несколько раз менялся персонал. Поэтому было решено всех медиков поместить в обсерватор. Тем временем в пустом корпусе больницы проведут дезинфекцию и снова смогут принимать больных.

Это уже второй случай в Севастополе, когда пациента с осложнением ОРВИ привезли в обычную больницу, а не в инфекционную, которая предназначена для больных с подозрением на коронавирус. 7 апреля пациента, у которого позднее подтвердился диагноз, поначалу доставили в больницу имени Даши Севастопольской. Из-за этого Роспотребнадзор перевел больницу в режим обсерватора вместе с персоналом и пациентами.

Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Светлане Пироговой провести служебное расследование маршрутизации пациентов и выяснить, почему они направлялись в обычные больницы, а не в специализированные.

- Я давал указание с легкими формами заболевания оставлять дома под медицинским наблюдением. Если ухудшается состояние - отправлять в инфекционную больницу или горбольницу №9, - сказал Развожаев.

Он также поручил перевести медперсонал и пациентов из больницы Даши Севастопольской, где санитарные условия не отвечают требованиям, в обсерватор в пансионате "Изумруд". Пациентов, у которых есть медицинские показания, направят в больницу №9.

С 27 марта COVID-19 выявлен у семи жителей Севастополя. У четверых заболевание протекало в легкой форме, они уже выписаны из больницы.