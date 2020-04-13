Новости

Окулисты дали советы по поводу контактных линз и очков при пандемии 17:25
Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монахов в Москве 17:24
Редкие артефакты найдены в библейском городе царя Давида 17:21
Нуждающимся в поддержке поможет Карта взаимопомощи RT 17:17
Рослесхоз определил, какие регионы лучше обращаются с лесами 17:13
На Кубани застройщика обвинили в хищении 1,5 млрд рублей 17:10
Кузнецова поддержала ужесточение наказания за преступления в Сети 17:04
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды 17:04
Nissan закроет три-четыре завода и сократит производство на 1 млн авто 17:01
В Астрахани оперная певица присоединилась к концертам на балконе 17:00
В Башкирии будут судить мать, оставившую на морозе двухлетнего малыша 16:56
Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус 16:53
Ученые установили, почему ожирение способствует раку 16:50
На поддержку регоператоров направят почти 9 млрд рублей 16:46
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти бабушки после кражи сумки 16:44
Нейрофизиологи рассказали о пользе компьютерных игр 16:44
В Крыму в апреле отменили арендную плату за госсобственность 16:40
В Мордовии скончался первый заболевший COVID-19 16:37
В Британии третьим лицам разрешили снимать деньги с банковских счетов 16:32
Военные продезинфицировали здания Адмиралтейства в Петербурге 16:31
В Москве аномально рано расцвела сакура со склонов горы Фудзияма 16:21
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом 16:14
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19 16:07
Школьные музеи впервые покажут свои экспозиции онлайн 16:05
Врач-рентгенолог из Ростова заразилась коронавирусом от пациентки 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 16:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

У пациентки севастопольской горбольницы №4 диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня на заседании городского штаба сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Севастополе пациенты пожаловались на условия в обсерваторе

- Женщина была доставлена в 4-ю горбольницу на Северной стороне, в палатное отделение, которое было определено как место, куда направляются больные с ОРВИ, - рассказал Развожаев.

Предварительно коронавирус у женщины был выявлен в минувшие выходные. Тогда же девять пациентов, что находились в том же отделении горбольницы №4, были переведены в инфекционную больницу. Сегодня Роспотребнадзор подтвердил диагноз.

20 человек медицинского персонала, которые контактировали с заболевшей, сегодня будут направлены в обсерватор на базе отдыха "Солнышко" в поселке Кача. Под наблюдением в домашних условиях будут находиться их семьи и другие люди, с которыми они контактировали.

Как объяснил замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин, случай произошел в отдельно стоящем корпусе больницы, поэтому все медучреждение нет необходимости закрывать на карантин. Но пока женщина лежала в отделении, там несколько раз менялся персонал. Поэтому было решено всех медиков поместить в обсерватор. Тем временем в пустом корпусе больницы проведут дезинфекцию и снова смогут принимать больных.

Это уже второй случай в Севастополе, когда пациента с осложнением ОРВИ привезли в обычную больницу, а не в инфекционную, которая предназначена для больных с подозрением на коронавирус. 7 апреля пациента, у которого позднее подтвердился диагноз, поначалу доставили в больницу имени Даши Севастопольской. Из-за этого Роспотребнадзор перевел больницу в режим обсерватора вместе с персоналом и пациентами.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму начнут контролировать самоизоляцию по биллингу телефонов

Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Светлане Пироговой провести служебное расследование маршрутизации пациентов и выяснить, почему они направлялись в обычные больницы, а не в специализированные.

- Я давал указание с легкими формами заболевания оставлять дома под медицинским наблюдением. Если ухудшается состояние - отправлять в инфекционную больницу или горбольницу №9, - сказал Развожаев.

Он также поручил перевести медперсонал и пациентов из больницы Даши Севастопольской, где санитарные условия не отвечают требованиям, в обсерватор в пансионате "Изумруд". Пациентов, у которых есть медицинские показания, направят в больницу №9.

С 27 марта COVID-19 выявлен у семи жителей Севастополя. У четверых заболевание протекало в легкой форме, они уже выписаны из больницы.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ