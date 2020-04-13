На Кубани застройщика обвинили в хищении 1,5 млрд рублей

В Краснодаре перед судом предстанет руководитель строительной фирмы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, глава строительного холдинга привлек свыше 890 миллионов рублей - средства дольщиков и организаций под возведение трех 25-этажных многоквартирных высоток в краевом центре. Однако вскоре работы на стройплощадках были прекращены.

"Также фигуранту инкриминируется хищение денежных средств одного из банков в особо крупном размере, - уточнила Ирина Волк. - Предоставив заведомо недостоверные бухгалтерские сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, злоумышленник незаконно получил кредит в сумме 600 миллионов рублей. В результате противоправной деятельности обвиняемого общая сумма ущерба превысила миллиард рублей".

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.