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13.04.2020 09:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кубань попала в тройку регионов РФ с самым большим числом преступлений

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

МВД России назвало регионы страны, где в январе-феврале этого года зарегистрировано больше всего преступлений. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД РФ.

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По данным полиции, больше всего преступлений в этот период оказалось зарегистрировано в Москве -  23,9 тысяч. На втором месте Московская область - 12,1 тысяч зарегистрированных преступлений. На третьем месте расположился Краснодарский край с 12 тысячами преступлений. Далее идут Челябинская область (10,2 тысяч) и Ростовская область (9,6 тысяч).

Меньше всего преступлений за январь-февраль этого года было совершено в Ненецком автономном округе (124), а также на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Республике Калмыкия (508).

В России в общей сложности за этот период было зарегистрировано 327,3 тысяч преступлений. Это на 4,1 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД РФ.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Краснодарский край ЦФО Московская область ЦФО Москва ЮФО Ростовская область СКФО Ингушетия

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