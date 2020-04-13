В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей

В Анапе следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении особо крупного мошенничества. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в дежурную часть полиции города-курорта обратился 43-летний местный житель. Он заявил, что с его банковского счета исчезли денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, а позже он обнаружил и пропажу паспорта.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель станицы Гостагаевской Анапского района, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что мужчина в одном из местных отделений банка предоставил найденный на улице паспорт на имя потерпевшего, и, воспользовавшись внешним сходством с хозяином документа, снял с чужого счета 1,5 миллиона рублей".

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение похищенных денег, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.