В Астрахани оперная певица присоединилась к концертам на балконе

Артистка Астраханского театра оперы и балета Анна Каденкова, исполнительница главных партий в операх "Руслан и Людмила", "Богема" и "Царская невеста" выступила на своем балконе. Так певица решила поддержать соседей в это непростое время.

Анна надела красивое платье и исполнила с балкона верхнего этажа пятиэтажки арию из мьюзикла "Вестсайдская история". Зрителями необычного концерта стали прохожие и жильцы соседнего дома, которые смотрели на артистку из окон. А затем все поблагодарили ее за концерт аплодисментами.

Муж Анны, тоже артист театра Владислав Каденков записал ее выступление на видео, ролик собрал сотни благодарных отзывов в соцсетях.

- Артисты театра сейчас на полной самоизоляции, мы все сидим дома, учим новые партии. Вот мы с мужем и решили организовать такое выступление. Мне кажется нужно, несмотря ни на что, сохранять позитив и стараться подбадривать друг друга, - рассказала "РГ" певица.

В ближайшие дни Анна планирует порадовать своих зрителей новым выступлением. "С репертуаром я пока не определилась. Возможно, это будет партия из оперы "Ревизор", - сообщила Анна Каденкова "РГ".

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