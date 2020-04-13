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13.04.2020 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму экс-главе меджлиса предъявили обвинения по трем статьям УК

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Следственный комитет совместно с ФСБ России предъявили обвинения бывшему главе запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю.

- В связи с вновь открывшимся обстоятельствами управление по расследованию особо важных дел ГСУ приняло к производству уголовные дела, ранее возбужденные региональным УФСБ в отношении гражданина Украины, экс-председателя экстремистской организации меджлис Мустафы Джемилева, - говорится в сообщении.

В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения

Джемилеву предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ при действующем запрете на въезд в страну (часть третья статьи 322 УК РФ). Также ему инкриминируется небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (статья 224 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (часть первая статьи 222 УК РФ).

Следствие установило, что 2 мая 2014 года Джемилев, будучи гражданином Украины, прилетел в аэропорт Шереметьево рейсовым самолетом Киев - Москва. В аэропорту сотрудники пограничного контроля не позволили ему въехать в РФ, и в тот же день Джемилев улетел в Киев. Но уже на следующий день он снова пересек границу РФ уже в Крыму в пункте пропуска "Армянск". На полуостров он вернулся с группой своих сторонников, но их дальнейшие действия незамедлительно пресекли силовики.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Также следствие установило, что Джемилев хранил в сейфе собственного дома в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7,62 мм. Его сын Хайсер знал, где находится ключ от сейфа. В мае 2013 года Хайсер Джемилев достал оружие отца и застрелил из него работника дома Февзи Эдемова, когда мужчина работал в огороде. Человека он убил выстрелом в голову из оружия с оптическим прицелом.

В связи с этим Джемилеву-старшему также инкриминируют незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте.

Напомним, сына Мустафы Джемилева Хайсера признали виновным в причинении смерти по неосторожности, хищении и хранении оружия. В июне 2015 года Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных приговорил Хайсера Джемилева к пяти с половиной годам заключения. В сентябре того же года срок был уменьшен на полтора года в связи с истечением срока давности по статье об убийстве. На свободу Джемилев-младший вышел в ноябре 2016 года, освободившись из колонии в Астрахани.

Справка "РГ"

Общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа" включено в список экстремистских. Деятельность организации запрещена на территории РФ.

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