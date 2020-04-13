Новости

В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов 18:09
В Беларуси от коронавируса скончались 29 человек 18:07
Трамп: ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 18:01
"Буханка" будущего: какой может стать легендарная машина 18:00
Минздрав отметил положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусом на ИВЛ 17:53
Минприроды требует наказывать за поджигание сухой травы 17:50
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за COVID-19 17:43
Япония: Парижское соглашение может умереть из-за коронавируса 17:37
Микробиологи рассказали о воздействии серебра на бактерии 17:34
От коронавируса умер первый моряк с авианосца "Теодор Рузвельт" 17:32
Появился первый кадр из новой "Дюны" с Тимоти Шаламе 17:29
В Крыму экс-главе меджлиса предъявили обвинения по трем статьям УК 17:26
Окулисты дали советы по поводу контактных линз и очков при пандемии 17:25
Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монахов в Москве 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 18:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил об ужесточении контроля за соблюдением режима самоизоляции. Вводится обязательная проверка паспортов на въезде в город, увеличивается число патрулей на улицах, на смену бумажным пропускам придут электронные.

Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус

- Кризис у нас в городе еще не начался благодаря вводимым мерам, - сказал Развожаев на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса. - Мы выигрываем время и усиливаем возможности нашей медицины - к концу недели у нас будет 100 коек с кислородом. В случае ухудшения обстановки мы сможем принять больных. Если будет соблюдаться режим самоизоляции, мы сможем избежать эпидемии в Севастополе.

Во-первых, будет усилен контроль за всеми, кто приезжает в Севастополь и выезжает из города. Если раньше на железнодорожном вокзале, на автодорогах было достаточно добровольно заполнить анкету, то теперь проверка паспортов и пропусков на работу станет обязательной.

Жителям Севастополя и Республики Крым, которые передвигаются по территории полуострова по работе, необходимо предъявить пропуск или справку от работодателя согласно правилам, введенным в регионе. При отсутствии этих документов будет составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Севастополе пациенты пожаловались на условия в обсерваторе

Если же человек находился за пределами Крыма, то необходимо соблюдать 14-дневный карантин по месту жительства или в обсерваторе. Паспортные данные будут заноситься в базу, чтобы затем проконтролировать исполнение требований.

Кроме этого, усиливается патрулирование внутри города. Правом составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ будут дополнительно наделены Севприроднадзор, Севгосстройназдор и другие надзорные службы города.

До этого протоколы нарушителям выписывали сотрудники МВД, Росгвардии, военной полиции и департамента общественной безопасности Севастополя. За неделю они составили 24 протокола.

Развожаев отметил, что жители и предприниматели Севастополя выборочно выполняют требования. К примеру, продолжали работать строительные магазины. Поэтому будет отдельно введен запрет на торговлю стройматериалами в торговых залах. При этом разрешено их производство и продажа с доставкой покупателю.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Республике Крым пенсионерам выдадут пропуска для выхода на улицу

Чтобы патрулям было проще проверять пропуски у горожан, которые продолжают ходить на работу, они станут электронными. Оформлять их будут полностью дистанционно по заявке работодателя. Каждый сотрудник получит QR-код со своими данными. А у правохранителей на смартфонах будут установлены мобильные приложения, которые позволят в одно касание этот код верифицировать.

Бумажные пропуски также продолжат действовать, поменять их на электронные можно по желанию.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса