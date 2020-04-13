В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил об ужесточении контроля за соблюдением режима самоизоляции. Вводится обязательная проверка паспортов на въезде в город, увеличивается число патрулей на улицах, на смену бумажным пропускам придут электронные.

- Кризис у нас в городе еще не начался благодаря вводимым мерам, - сказал Развожаев на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса. - Мы выигрываем время и усиливаем возможности нашей медицины - к концу недели у нас будет 100 коек с кислородом. В случае ухудшения обстановки мы сможем принять больных. Если будет соблюдаться режим самоизоляции, мы сможем избежать эпидемии в Севастополе.

Во-первых, будет усилен контроль за всеми, кто приезжает в Севастополь и выезжает из города. Если раньше на железнодорожном вокзале, на автодорогах было достаточно добровольно заполнить анкету, то теперь проверка паспортов и пропусков на работу станет обязательной.

Жителям Севастополя и Республики Крым, которые передвигаются по территории полуострова по работе, необходимо предъявить пропуск или справку от работодателя согласно правилам, введенным в регионе. При отсутствии этих документов будет составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Если же человек находился за пределами Крыма, то необходимо соблюдать 14-дневный карантин по месту жительства или в обсерваторе. Паспортные данные будут заноситься в базу, чтобы затем проконтролировать исполнение требований.

Кроме этого, усиливается патрулирование внутри города. Правом составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ будут дополнительно наделены Севприроднадзор, Севгосстройназдор и другие надзорные службы города.

До этого протоколы нарушителям выписывали сотрудники МВД, Росгвардии, военной полиции и департамента общественной безопасности Севастополя. За неделю они составили 24 протокола.

Развожаев отметил, что жители и предприниматели Севастополя выборочно выполняют требования. К примеру, продолжали работать строительные магазины. Поэтому будет отдельно введен запрет на торговлю стройматериалами в торговых залах. При этом разрешено их производство и продажа с доставкой покупателю.

Чтобы патрулям было проще проверять пропуски у горожан, которые продолжают ходить на работу, они станут электронными. Оформлять их будут полностью дистанционно по заявке работодателя. Каждый сотрудник получит QR-код со своими данными. А у правохранителей на смартфонах будут установлены мобильные приложения, которые позволят в одно касание этот код верифицировать.

Бумажные пропуски также продолжат действовать, поменять их на электронные можно по желанию.