Видео: На Дону самолеты Су-30 и Су-25 нарисовали в небе цифру 75

В Ростовской области экипажи истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3 приступили к отработке праздничного строя в день проведения воздушного парада Победы. Военные летчики намерены пролететь над Театральной площадью донской столицы в виде символической цифры 75.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в первой тренировке приняли участие шесть истребителей Су-30.

"Полеты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 метров и дистанциях от 10 до 12 метров, при этом скорость летательных аппаратов составляет 500 километров в час. В зависимости от метеоусловий полеты проводятся на высотах от 300 до 900 метров", - говорится в официальном сообщении.

Всего в воздушном параде на 9 мая в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.