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13.04.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врач-рентгенолог из Ростова заразилась коронавирусом от пациентки

Текст: Александр Гавриленко

Врач-рентгенолог городской больницы № 6 Ростова-на-Дону заболела коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Ранее положительный тест на COVID-19 получила одна из пациенток отделения, а вся горбольница была закрыта из-за грубейших нарушений работы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как ранее сообщили в полпредстве президента РФ в ЮФО, пациенты этой больницы жаловались на многочисленные нарушения элементарных противовирусных правил. Например, что ординаторы работают без перчаток, нет одноразовой посуды, в палатах и туалетах не ведется уборка и не выносится мусор, не производится дезинфекция и так далее.

Роспотребнадзор еще 31 марта потребовал незамедлительно устранить выявленные нарушения. Но главврач ситуацию не исправил. В общих палатах допускались контакты между пациентами и врачами до получения результатов тестирования на наличие коронавируса. В результате больница теперь не может принимать пациентов, говорится в сообщении. Сейчас в больнице введен карантин для всех 52 пациентов и медицинских работников, у всех взяты тесты на коронавирус. В полпредстве предлагают привлечь главврача к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что по данным на 13 апреля в Ростовской области зарегистрировано 78 заболевших, из них 26 человек за последние сутки. Больше всего заболевших в столице региона - 41 пациента. Под медицинским наблюдением находится 1804 человека, это на 309 меньше чем накануне. Пять человек полностью излечились.

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