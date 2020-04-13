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13.04.2020 09:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Южном Урале откроют мастерские, парикмахерские и садовые магазины

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области разрешили работу мастерских по пошиву одежды, ремонту обуви и изготовлению ключей. Кроме того, принято решение об открытии части парикмахерских, а также и магазинов садового инвентаря и саженцев, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.

- Мы это делаем с одним условием: работа мастерских и садовых магазинов должна быть выстроена бесконтактно, - пояснил Алексей Текслер. - Что касается парикмахерских и салонов красоты, работать смогут только те, кто имеет медицинскую лицензию - а их не так много, - и только по записи, исключив какие-либо зоны ожидания. Более того, во время работы и мастер, и клиент должны быть обеспечены средствами защиты.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
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Открытие магазинов садового инвентаря связано с разрешением с сегодняшнего дня сменить место самоизоляции с квартир на загородные дачи. Однако добраться до них садоводы могут только на личном автотранспорте или такси. Садовые маршруты общественного транспорта пока работать не будут.

- Пик эпидемии еще не пройден, и только находясь на самоизоляции мы можем уберечь себя и своих близких, отметил губернатор. - Число замеченных на улицах людей, по нашим оценкам, сократилось более, чем в два раза, на полном карантине люди пожилого возраста. И я им очень за это благодарен! Исключение составляют 650 тысяч южноуральцев, работающих на предприятиях непрерывного цикла и учреждениях, деятельность которых не прекращена. Еще 90 тысяч человек работает удаленно, и 380 тысяч официально не работают до окончания объявленных в стране нерабочих дней.

За выходные число заражений коронавирусом в Челябинской области достигло 45. Подтверждены три диагноза и выявлены девять новых условно положительных результатов тестов.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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