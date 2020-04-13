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13.04.2020 09:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы России, где увеличилось число рабочих мест

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последние три года в 25 российских регионах увеличилось количество рабочих мест. При этом в шестидесяти - сократилось. Об этом свидетельствуют материалы агентства РИА Новости.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Согласно составленному аналитиками рейтингу, лучше всего ситуация на рынке труда - Подмосковье и в самой столице: с 2017 по 2019 годы число созданных мест составило в этих регионах 200,5 и 89,4 тысячи, соответственно.

Третью строчку занимает Краснодарский край, где за трехлетний период было организовано 85,8 тысячи рабочих мест. Далее идет Челябинская область, где за 2017-2019 годы создали 56,6 тысячи вакансий. Немного отстал от промышленного региона Санкт-Петербург с показателем 53,4 тысячи мест (он замыкает пятерку лучших).

В положительную часть списка среди прочих попали, например, Тюменская область (20,1 тысячи рабочих мест), Югра (15,5 тысячи). А вот их соседи по федеральном округу ушли в минус: на Ямале за три года число рабочих мест сократилось на 3,6 тысячи, в Курганской области - на 40,5 тысячи, а в Свердловской - на 60,7.

"Хуже всего дела обстоят в Башкортостане - здесь количество рабочих мест сократилось на 85 тысяч", - констатируют эксперты.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

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