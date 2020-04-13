Самолет Екатеринбург - Москва вернулся в аэропорт из-за дыма в кабине

Борт "Уральских авиалиний" следовал в столицу из екатеринбургского аэропорта, но вскоре после вылета вернулся из-за дыма в кабине.

- Рейс U6-274 Екатеринбург - Москва вскоре после вылета вернулся в Кольцово. С пассажирами работают представители авиаперевозчика, - сказал "РГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

На борту лайнера находилось 36 пассажиров и шесть членов экипажа. Как отметили в авиакомпании, посадка прошла благополучно.

- Во время выполнения рейса U6 274 по маршруту Екатеринбург-Москва, сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно, - сказала "РГ" пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.