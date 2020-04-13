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13.04.2020 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пьяный кондуктор после ссоры с женой угнал три автобуса

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В суд ушло дело кондуктора, который поссорился с женой и три раза за ночь пытался угнать автобус из автопарка в Екатеринбурге. Каждый раз что-то шло не так.

Инцидент случился 26 декабря 2019 года в два часа ночи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Накануне ранее судимый неофициально трудоустроенный 25-летний уроженец Челябинской области не работал, выпивал и в итоге поссорился с женой. В два часа ночи он ушел из дома и поехал на работу, чтобы получить зарплату.

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На стоянке он убедился, что никого нет, подошел к автобусу "ПАЗ 4234-04". Оказалось, что дверь не закрыта, а ключи находятся в замке зажигания. Так он угнал транспортное средство, но, двигаясь по объездной дороге, не справился с управлением и наехал на отбойник.

Бросив машину, он вернулся обратно и решил взять другой автобус и поехать домой. По дороге во дворе он попал в ДТП с несколькими автомобилями, и так как не смог выехать, вызвал такси, вернулся на стоянку и угнал третий по счету автобус, на котором его остановили сотрудники ДПС.

Представитель транспортной компании сказал, что автобусы были открыты, потому что ночью их прогревал механик.

По факту прокуратура Верх-Исетского района утвердила обвинительный акт в отношении кондуктора по статье об угоне (часть 1 статьи 166 УК РФ). Уголовное дело направлено в районный суд.

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