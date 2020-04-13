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13.04.2020 08:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач дала советы по дыхательной гимнастике для здоровья легких

Текст: Татьяна Воробьева
О том, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции, рассказала Юлия Стрельникова, заведующий Центром общественного здоровья - врач по медицинской профилактике Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цель дыхательной гимнастики - увеличить поступление кислорода в ткани, повысить устойчивость организма к гипоксии. Один из самых несложных способов - это упражнения с волевой задержкой дыхания.

Фото: iStock
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- Например, по методу Бутейко: вдох - две секунды, задержка дыхания - четыре секунды, выдох - четыре секунды. При этом само дыхание должно быть легким и бесшумным. Такое контролируемое дыхание снижает стресс, улучшает внимание и укрепляет иммунную систему, - говорит доктор.

Полезны также и статические упражнения. Например, ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе, и такое же - через одну ноздрю (вторую нужно зажать пальцем) попеременно по 3-4 раза. Продолжительность каждого подхода - 30-60 секунд. "Еще один прием - равномерное дыхание с вдохом через нос и толчкообразным, в 2-3 приема, выдохом через рот. Повторять 3-6 раз", - добавляет Юлия Стрельникова.

Можно практиковать разные типы дыхания - брюшное, грудное и полное.

Как рассказала специалист, при брюшном во время вдоха максимально выпячивают переднюю стенку живота, а грудную клетку нужно стараться держать неподвижной. Во время выдоха брюшную стенку энергично втягивают. Во время грудного дыхания неподвижной нужно держать переднюю стенку живота, во время вдоха максимально расширять грудную клетку, а при выдохе энергично ее сжимать.

- Полное дыхание - когда во время вдоха расширяют грудную клетку с одновременным выпячиванием передней стенки живота. Выдох начинается с энергичного втягивания брюшной стенки и последующего сжимания грудной клетки, - советуют специалист.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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При выполнении упражнений нужно дышать через нос, а для контроля одну руку держать на груди, другую - на животе. Начинать рекомендуется с четырехкратного повторения каждого упражнения, постепенно доводя количество "подходов" до дюжины.

Дыхательной гимнастикой, как и любой другой, нужно заниматься в свободной удобной одежде, не отвлекаться (например, на работающий телевизор). Комнату предварительно стоит как следует проветрить, а если погода позволяет - то оставить окно открытым.

- Важно помнить, - подчеркивает доктор, - что упражнения следует делать осторожно, стараясь избегать дыхательного дискомфорта и ощущения недостатка кислорода.

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