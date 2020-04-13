Регионы запросили более 11 млрд рублей на улучшение экологии

Более 11 миллиардов рублей нацпроекта "Экология" по направлению "Чистый воздух" пойдут только на утвержденные в комплексных планах регионов мероприятия. Об этом сказал на совещании с представителями 12 регионов - участников проекта "Чистый воздух" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"При всей напряженности обстановки бросать системную работу нельзя. Для достижения целей важно не только эффективное освоение бюджетных средств, но и правильное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Полученное финансирование точечно и метко должно решать накопившиеся проблемы", - отметил Кобылкин.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что со всеми регионами ведется сверка по заявкам на мероприятия 2020 года. Общий объем запрошенных федеральных средств - более 11,6 миллиарда рублей. Большая часть заявок касается обновления автопарка и перевода на экологическое топливо. Есть запросы на модернизацию инфраструктуры, объектов коммунальной сферы и другие цели.

Представитель Минпромторга сообщил, что техники от российских производителей для реализации мер федерального проекта "Чистый воздух" хватит в полном объеме.

Глава Минприроды России рекомендовал руководителям регионов-участников срочно произвести корректировку комплексных планов мероприятий федпроекта, направленных на достижения целевых показателей в 2020 году. Все заявочные мероприятия должны быть учтены в утвержденных комплексных планах мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.