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13.04.2020 11:04
Рубрика: Культура

Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной

Текст: Наталья Лебедева
Режиссер, сценарист, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова поставит авторский спектакль "Посмертные ранения" в Театре на Малой Бронной. Премьера запланирована на осень 2020 года, когда будут сняты все ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Некоторое время назад наш художественный руководитель Константин Богомолов предложил Ренате Литвиновой поставить спектакль в Театре на Малой Бронной, и она согласилась", - приводит слова пресс-атташе театра Марии Малкиной ТАСС.
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По словам Малкиной, Рената Литвинова сейчас как раз заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям. Также пресс-секретарь рассказала, что перед самым карантином Литвинова успела провести кастинг актеров и утвердила "костяк старейшин" - Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева.

"Также я пригласила своих актеров-соратников, с которыми работаю давно: Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция, начнутся репетиции моей новой пьесы "Посмертные ранения", - цитирует Ренату Литвинову Малкина.

В постановке также примут участие актеры Сергей Кизас, Татьяна Лозовая, Мария Фомина.

А вот как сама Литвинова описывает свою пьесу: она "о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия". Актриса и режиссер обещает, что это будет шпионский спектакль с перестрелками, погонями, смертями и, конечно же, любовью. Свою новую постановку Рената посвящает всем актерам. Сценографию к спектаклю выполнит Лариса Ломыкина.

Культура Театр Драматический театр

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