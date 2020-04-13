Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной

Режиссер, сценарист, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова поставит авторский спектакль "Посмертные ранения" в Театре на Малой Бронной. Премьера запланирована на осень 2020 года, когда будут сняты все ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса.

"Некоторое время назад наш художественный руководитель Константин Богомолов предложил Ренате Литвиновой поставить спектакль в Театре на Малой Бронной, и она согласилась", - приводит слова пресс-атташе театра Марии Малкиной ТАСС.

По словам Малкиной, Рената Литвинова сейчас как раз заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям. Также пресс-секретарь рассказала, что перед самым карантином Литвинова успела провести кастинг актеров и утвердила "костяк старейшин" - Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева.

"Также я пригласила своих актеров-соратников, с которыми работаю давно: Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция, начнутся репетиции моей новой пьесы "Посмертные ранения", - цитирует Ренату Литвинову Малкина.

В постановке также примут участие актеры Сергей Кизас, Татьяна Лозовая, Мария Фомина.

А вот как сама Литвинова описывает свою пьесу: она "о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия". Актриса и режиссер обещает, что это будет шпионский спектакль с перестрелками, погонями, смертями и, конечно же, любовью. Свою новую постановку Рената посвящает всем актерам. Сценографию к спектаклю выполнит Лариса Ломыкина.