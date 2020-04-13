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13.04.2020 14:33
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Лимоны, мед и чеснок не помогут при коронавирусе

Текст: Ольга Игнатова
Лимоны, мед и чеснок укрепляют иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавирусной инфекции не играют. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для того, чтобы защититься от коронавируса, необходимо в первую очередь соблюдать меры социальной изоляции - не посещать многолюдные общественные места, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей и тем более не контактировать с больными или людьми на карантине, отметили в санитарном ведомстве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Также необходимо после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом и промывать нос морской водой.

Что касается цитрусовых, а также чеснока или меда, то они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.

"Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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