Роспотребнадзор: Лимоны, мед и чеснок не помогут при коронавирусе

Лимоны, мед и чеснок укрепляют иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавирусной инфекции не играют. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы защититься от коронавируса, необходимо в первую очередь соблюдать меры социальной изоляции - не посещать многолюдные общественные места, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей и тем более не контактировать с больными или людьми на карантине, отметили в санитарном ведомстве.

Также необходимо после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом и промывать нос морской водой.

Что касается цитрусовых, а также чеснока или меда, то они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.

"Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.