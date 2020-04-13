Роспотребнадзор предупредил об активизации клещей

"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей незначительно превышает средние многолетние значения. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано", - уточнили в федеральной службе.

Клещи активизировались в этом году раньше обычного - виной тому теплая зима и ранняя весна во многих регионах страны. С начала года в лабораториях по исследованию клещей выполнено уже более 3,8 тысяч исследований.

Акарицидные обработки проведены уже на территории более 6,7 тыс. га, а в южных регионах необходимую обработку проходит также скот.

С начала года привито от клещевого энцефалита более 700 тыс. человек, планируется привить более 2,8 млн. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.