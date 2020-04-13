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13.04.2020 22:55
Рубрика: В мире

Россиян вывезут из Рима в Москву 15 апреля

Текст: Юрий Когалов

Россиян, застрявших в Италии, вывезут из Рима в Москву 15 апреля. Данные об этом рейсе посольство РФ опубликовало на своем сайте и в социальной сети Facebook.

Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
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"Вылет рейса Рим - Москва № AFL2419 запланирован на 15 апреля 2020 в 14.20 по местному времени (рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров)", - отмечается в сообщении. Попасть на борт смогут только те граждане РФ, что проживают в Москве и Московской области и прибыли на территорию Италии после 1 января 2020 года.

Еще одним условием является регистрация на портале госуслуг, который модерирует министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В связи с тем, что количество мест ограничено, списки будут формироваться по принципу "живой очереди". Кто не попадет на этот рейс по тем или иным причинам, будет внесен в список ожидания.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Также отмечается, что при наличии билета на рейс любой российской авиакомпании за возвращение на родину платить не придется. "Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе. Если у вас есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то вы должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе", - отметили в посольстве, добавив, что предусмотрены скидки для детей.

В дипмиссии также напомнили, что пассажиры должны иметь при себе заполненную консульскую декларацию, форма которой была согласована в МИД и МВД Италии. Ее могут потребовать сотрудники правоохранительных органов, следящие за соблюдением карантина в стране.

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