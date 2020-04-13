Россиян вывезут из Рима в Москву 15 апреля

Россиян, застрявших в Италии, вывезут из Рима в Москву 15 апреля. Данные об этом рейсе посольство РФ опубликовало на своем сайте и в социальной сети Facebook.

"Вылет рейса Рим - Москва № AFL2419 запланирован на 15 апреля 2020 в 14.20 по местному времени (рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров)", - отмечается в сообщении. Попасть на борт смогут только те граждане РФ, что проживают в Москве и Московской области и прибыли на территорию Италии после 1 января 2020 года.

Еще одним условием является регистрация на портале госуслуг, который модерирует министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В связи с тем, что количество мест ограничено, списки будут формироваться по принципу "живой очереди". Кто не попадет на этот рейс по тем или иным причинам, будет внесен в список ожидания.

Также отмечается, что при наличии билета на рейс любой российской авиакомпании за возвращение на родину платить не придется. "Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе. Если у вас есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то вы должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе", - отметили в посольстве, добавив, что предусмотрены скидки для детей.

В дипмиссии также напомнили, что пассажиры должны иметь при себе заполненную консульскую декларацию, форма которой была согласована в МИД и МВД Италии. Ее могут потребовать сотрудники правоохранительных органов, следящие за соблюдением карантина в стране.