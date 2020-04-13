Россияне рассказали, от кого чаще отписываются в соцсетях

Компания Avast провела опрос среди пользователей по всему миру о надоедливом контенте в социальных сетях. По его данным, чужие домашние животные становятся причиной для отписки от контента только в 7% случаев, а противоположные политические взгляды отталкивают четверть россиян.

Исследование показало, что 21% россиян отписываются в социальных сетях от людей, которые, по их мнению, публикуют слишком много информации о личной жизни. Еще 24% респондентов ответили, что отписывались от людей, с кем у них расходятся политические взгляды. Причем число ответивших так женщин немного перевесило число мужчин (25% и 23% респондентов соответственно).

Фотографии детей и домашних питомцев надоедают пользователям меньше всего - от такого контента отписываются всего лишь 8% и 7% пользователей соответственно. Однако интересно, что женщины более лояльны к кошкам, собакам и другим животным: мужчины в два раза чаще отписываются от людей, которые слишком часто публикуют фото своих домашних питомцев (10% мужчин против 5% женщин).

Абсолютное большинство - половина респондентов - заявило, что прекращают следить за жизнью людей в социальных сетях, если прекратили общение с ними в реальной жизни. И 29% россиян никогда ни от кого не отписываются в социальных сетях.