Ростехнадзор возобновил оказание госуслуг

Ростехнадзор с 13 апреля возобновил оказание государственных услуг, необходимых для бесперебойного функционирования национальной экономики, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди двух десятков услуг - ввод в эксплуатацию лифтов после их замены или модернизации, ведение реестра деклараций промышленной безопасности, ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, выдача заключений о технической возможности присоединения к электрическим сетям, выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых). Возобновляется прием и учет уведомлений о начале осуществления юрлицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений, регистрация в госреестре опасных производственных объектов и др.

Из-за эпидемии до 6 мая прием документов будет проводиться исключительно в форме электронных документов или почтовыми отправлениями. При направлении документов почтой (в частности, для регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности) Ростехнадзор рекомендует заявителям представлять материалы на электронных носителях.