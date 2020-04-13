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13.04.2020 22:21
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор возобновил оказание госуслуг

Текст: Марина Трубилина

Ростехнадзор с 13 апреля возобновил оказание государственных услуг, необходимых для бесперебойного функционирования национальной экономики, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Бурло
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Среди двух десятков услуг - ввод в эксплуатацию лифтов после их замены или модернизации, ведение реестра деклараций промышленной безопасности, ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, выдача заключений о технической возможности присоединения к электрическим сетям, выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых). Возобновляется прием и учет уведомлений о начале осуществления юрлицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений, регистрация в госреестре опасных производственных объектов и др.

Из-за эпидемии до 6 мая прием документов будет проводиться исключительно в форме электронных документов или почтовыми отправлениями. При направлении документов почтой (в частности, для регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности) Ростехнадзор рекомендует заявителям представлять материалы на электронных носителях.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Ростехнадзор Государственные интернет-услуги

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