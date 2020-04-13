Новости

В Гидромецентре рассказали о погоде на Пасху в Москве 11:12
В Новосибирске спасатели сняли девочку с крыши трансформаторной будки 11:12
Самолет Екатеринбург - Москва вернулся в аэропорт из-за дыма в кабине 11:05
Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной 11:04
Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков 11:03
Видео: водитель на ходу очищает стекла, дергая "дворники" за веревочку 11:00
ВОЗ подтвердила достоверность статистики по COVID-19 в Беларуси 10:56
Полиция Таиланда накрыла "корона-вечеринку" в курортном городе 10:54
АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей 10:42
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин продолжит карьеру в НХЛ 10:30
На побережье Сахалина появилась таинственная каменная дорога 10:27
В Перми носителей вирусов будут определять роботы с тепловизорами 10:21
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12 10:20
Число повторных заражений коронавирусом в Южной Корее возросло до 116 10:18
Боно из U2 попросил помочь Ирландии победить пандемию 10:18
В небе над Благовещенском столкнулись звезды 10:14
Новое защитное снаряжение для летчиков создадут в России 10:11
Мошенник в Подмосковье совершил за месяц 10 преступлений 10:06
В Республике Крым пенсионерам выдадут пропуска для выхода на улицу 10:04
Toyota представила новый Harrier на платформе RAV4 10:00
В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 обнаружили коронавирус 09:59
Еще 150 человек в Москве вылечились от коронавируса 09:58
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю 09:57
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ 09:51
В Приморье скончался 106-летний ветеран войны 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно носить одноразовые перчатки
Как правильно носить одноразовые перчатки
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 09:51
Рубрика: Экономика

РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ

Текст: Евгений Гайва

Бесплатная перевозка участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц временно приостанавливается с 13 апреля в связи с эпидемиологический ситуацией, сообщили в холдинге "Российские железные дороги".

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Мера введена в поездах дальнего следования. Всем жителям России старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией.

"Как социально ответственные компании, ОАО "РЖД" и АО "ФПК" принимают это непростое решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов", - сказано в сообщении.

Оформлять бесплатные перевозки компания станет снова, как только будут сняты все ограничительные меры.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
РЖД продлили срок сдачи "невозвратных" билетов

Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. Также с каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны мог бесплатно проехать один сопровождающий.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
В Сбербанке рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса
Первую партию танков Т-90М "Прорыв" передали в войска
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле