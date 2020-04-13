РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ

Бесплатная перевозка участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц временно приостанавливается с 13 апреля в связи с эпидемиологический ситуацией, сообщили в холдинге "Российские железные дороги".

Мера введена в поездах дальнего следования. Всем жителям России старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией.

"Как социально ответственные компании, ОАО "РЖД" и АО "ФПК" принимают это непростое решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов", - сказано в сообщении.

Оформлять бесплатные перевозки компания станет снова, как только будут сняты все ограничительные меры.

Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. Также с каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны мог бесплатно проехать один сопровождающий.