Сбербанк открыл доступ к онлайн-тесту на Covid-19

Сбербанк предложил всем желающим бесплатно пройти тест Sber Covid-19symptom checker, позволяющий количественно оценить вероятность заболевания коронавирусом, а также вероятность легкого течения болезни.

В основе алгоритма лежит статистика проявления симптомов из открытых данных ВОЗ, известных факторов риска, социально-демографических и физиологических параметров - для Covid-19, гриппа, других ОРВИ и аллергических заболеваний, говорится в сообщении банка.

"Над разработкой теста 24 часа в сутки трудились лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта, - рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Они изучали наиболее авторитетные мировые исследования в этой сфере, собрали массив статистики, проверили закономерности и в итоге сделали уникальный сервис, который получился глубже всех известных нам аналогов".

Тест не является средством постановки диагноза заболевания. Однако он помогает сделать вывод о необходимости обращения к врачу или пересмотре мер профилактики. Используемые математические модели дообучаются каждый день при появлении новых данных.