Шесть человек погибли в результате стихийного бедствия на юге США

Мощные торнадо обрушились на юг США, затронув штаты Миссисипи, Луизиана и Техас. Власти сообщили о шести погибших в Миссисипи. В северной части Луизианы повреждено около 300 жилых домов, информирует CNN.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз ввел чрезвычайное положение, после того как несколько торнадо ударили по побережью.

Специалисты из метеорологической службы США предупредили, что сильный шторм, который ожидается утром в понедельник, может затронуть жителей более десятка штатов - до 95 миллионов человек. По прогнозам экспертов, в некоторых районах возможен град размером с теннисный мяч.

"Возможны сильные торнадо, повсеместные разрушительные ветра и сильный град", - предупредило агентство по чрезвычайным ситуациям США.

Уведомления об опасности направлены жителям Флориды, Джорджии, Кентукки, Каролины и Теннесси. По оценке наблюдателей, больше 20 штатов могут пострадать от стихийного бедствия. Власти обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и "очень серьезно" отнестись к предстоящим ударам стихии.