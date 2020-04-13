Шипачев признан худшим игроком НХЛ из числа выступавших под 87-м номером

Спортивное интернет-издание The Athletic опубликовало список худших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под каждым игровым номером.

В этот перечень вошли сразу девять российских хоккеистов: 5-й номер - Ян Голубовский; 9-й - Александр Суглобов; 20-й - Андрей Зюзин; 78-й - Евгений Грачев, 79-й - Алексей Яшин; 81-й - Энвер Лисин; 86-й - Никита Никитин; 87-й - Вадим Шипачев; 93-й - Александр Годынюк.

Шипачев, попавший в этот список, стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ-2019/20 в составе московского "Динамо". В НХЛ форвард провел три матча за "Вегас", в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "+3".

Что касается Яшина, набравшего 781 очко в 830 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ, то его включение в список худших связан с выступлением за "Айлендерс". Контракт хоккеиста с клубом из Нью-Йорка в свое время был включен в список 50 худших вещей, когда-либо происходивших в НХЛ. "Айлендерс" в итоге выкупили контракт за 17 миллионов долларов.