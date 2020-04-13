Создана первая в России тест-система диагностики COVID-19 у животных

В России разработана первая тест-система для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Тест создан на базе федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственного Россельхознадзору.

"До сегодняшнего дня в России были разработаны только тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 у людей. Наша разработка первая. Новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов - собак и кошек", - заявил заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала.

По словам эксперта Россельхознадзора Никиты Лебедева, пробы, взятые у животных, будут тестировать на наличие РНК вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Новую тест-систему проверяли на чувствительность к другим возбудителям, представляющих семейство коронавирусов. Но разработка российских ученых смогла четко определить тот образец, где содержался РНК возбудителя COVID-19, утверждает Лебедев.

В апреле центр охраны здоровья животных планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка десять тысяч исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров.

Тестировать предполагается в первую очередь животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания, или если питомец находился в контакте с инфицированным человеком.

Лебедев говорит, что в первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. С помощью новой методики будут тестировать в том числе животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), сейчас известно о нескольких зараженных COVID-19 кошках и собаках, а также одном тигре из зоопарка Нью-Йорка. МЭБ утверждает, что к новой коронавирусной инфекции восприимчивы кошки, хорьки и в меньшей степени собаки. В то же время не восприимчивы к этой инфекции куры, утки и свиньи.

Согласно ВОЗ, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов, собак кошек. Распространение заболевания происходит за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.