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13.04.2020 12:20
Рубрика: Спорт

Спортивный комментатор Стецко: Пишу книгу вместе с Геннадием Шипулиным

Текст: Илья Трисвятский
Лучшие волейбольные голоса страны фактически сидят без дела. Матчей в прямом эфире нет, говорить не о чем. Ведущий по данному профилю комментатор телеканалов холдинга "Матч ТВ" Владимир Стецко, вместе с которым все болельщики наблюдали эпический и победный для России мужской финал лондонской Олимпиады-2012, рассказал специально для "РГ", как профессионал своего дела может занять себя в это непростое время.
Тренер Геннадий Шипулин (на переднем плане). Фото: Юрий Боград/РИА Новости Тренер Геннадий Шипулин (на переднем плане). Фото: Юрий Боград/РИА Новости
Тренер Геннадий Шипулин (на переднем плане). Фото: Юрий Боград/РИА Новости

Владимир Олегович, вы пропали с радаров. Где вообще находитесь?

Владимир Стецко: В режиме строжайшей самоизоляции на своей подмосковной даче. Естественно, с любимой супругой и дочерью.

Определены победители и призеры чемпионатов России по волейболу

Чем занимаетесь, кроме чисто бытовых дел и условной прополки грядок?

Владимир Стецко: Мне уж так посчастливилось в профессии, что жизнь плотно свела с Геннадием Яковлевичем Шипулиным, основателем, руководителем и до недавнего времени главным тренером белгородского "Белогорья". Он очень деятельный человек, да и другим не дает ни соскучиться, ни расслабиться. Олимпийский чемпион 1964, чемпион мира 1962 Юрий Наумович Венгеровский фактически был его идейным вдохновителем, определившим дальнейший путь в жизни. Это, образно выражаясь, как бы и правила игры, и правила совести. В благодарность и понимая, какое влияние оказывают на развитие вида спорта люди такого масштабного калибра, Шипулин решил издать книгу о тех, кто ковал наше олимпийское золото. Технически процесс выглядит так. Геннадий Яковлевич общался со многими легендами волейбола, он мне дает фактуру, я ее излагаю на бумаге, а основатель "Белогорья" редактирует и правит. Лично у меня в процессе было много интереснейших встреч. Например, визит к Важе Соломоновичу Качараве в Тбилиси. Напомню вам на всякий случай, что это олимпийский чемпион Токио-1964. Жаль, при подготовке ключевого текста пока не удалось предметно, обстоятельно пообщаться с Владимиром Романовичем Алекно для главы про Лондон-2012. Просто я не успел до острой вспышки пандемии. Конечно, есть суперсовременные средства связи - скайпы, чаты, вацапы. Но это точно не мое. Я журналист старой школы. С главным тренером олимпийских чемпионов надо разговаривать вживую.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Последний раз какой матч комментировали в прямом эфире?

Владимир Стецко: 15 марта. "Белогорье" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Мужская Суперлига. Это был первый матч раунда плей-офф за выход в "Финал шести". Работал непосредственно из белгородского дворца спорта "Космос". Ответной встречи уже и не состоялось. Затем без большого волейбола, без работы в эфире я сильно затосковал и сам предложил свои услуги руководству "Матч ТВ" - прокомментировать снукер.

Непонятно. Ладно бы баскетбол, а вы - умеете, знаем. И причем здесь эта разновидность бильярда?

Владимир Стецко: Снукер как вид спорта уважаю, уже очень давно и внимательно слежу за ним. По телевидению, по интернету. Умная игра профессионалов, интересных, неординарных, совершенно разносторонних личностей. В этом есть какая-то ментальная схожесть с баскетболом и волейболом. Пусть будет не совсем скромно, но мне показалось, что в снукере я, образно говоря, набрал определенную форму. Конечно, до уважаемого коллеги Владимира Синицына с другого телеканала мне далеко, но хотя бы попробовать.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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И что же в итоге, комментировали снукер?

Владимир Стецко: Я действительно хотел просто чисто для проверки самого себя поработать на принципиально новом турнире "Чемпионшип" с участием восьмерки лучших игроков сезона. Увы, не успел из дома дойти до метро, как мне позвонили с канала и сказали: турнир отменен, трансляции не будет. Потом уже были приглашения и работа на традиционной программе "Матч ТВ" под названием "Реальный спорт", интересные встречи, как, например, со спортивным директором волейбольного кемеровского "Кузбасса" Сергеем Ломако. Но ничто, даже самые интереснейшие собеседники, не заменят главного: матчей по волейболу, которые происходят прямо сейчас. И неважно где - в Бразилии, Италии или прямо на твоих глазах в столичном зале. В этом плане, конечно, сейчас очень тоскливо.

Спорт Волейбол Культура Литература

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