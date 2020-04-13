США выступают против помощи Ирану

К полудню 11 апреля в Иране зафиксировано более 70 тысяч случаев инфицирования, 4357 летальных исходов: смертность превысила среднестатистический уровень в мире. В минздраве страны назвали причиной высокой смертности дефицит медицинских средств, в связи с американскими санкциями. Однако вопреки всему США продолжают ужесточать ограничения в отношении Ирана. 26 марта на сайте Минфина США был опубликован черный санкционный список, куда вошли 15 граждан Ирана и 5 компаний страны. По сообщению американской газеты "Уолл-стрит-джорнал" от 7 апреля, США также планируют воспрепятствовать намерениям Ирана подать заявку в Международный валютный фонд на экстренный кредит в размере 5 миллиардов долларов.

В ключевой момент противостояния эпидемии в Иране американская сторона продолжает действие своих санкций: такая позиция в отношении Ирана не только негативно влияет на противоэпидемическую работу в этой стране, но и создает барьеры для глобального противоэпидемического сотрудничества. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус недавно указал, что вирус не знает границ, потенциал противостояния эпидемии, в конечном итоге, зависит от качества всей глобальной системы здравоохранения. По его словам, когда правительства европейских государств, США и других богатых стран предпринимают меры для преодоления кризиса, они должны действовать с учетом других менее развитых стран и регионов. Поэтому международное сообщество призывает США снять санкции в отношении Ирана и других стран.

Но даже в такой критический момент глобального распространения инфекции Майк Помпео по-прежнему не может отказаться от санкций. Хотя даже близкие союзники США, в том числе Великобритания, призывают американское правительство облегчить санкционные меры в отношении Ирана.

В обзорах газеты "Нью-Йорк таймс" отмечается, что некоторые политики США рассматривают коронавирусную эпидемию как "шанс", который вместе с санкциями стали орудиями в оказании давления на иранское правительство склонить голову перед Америкой и поменять правительство. Майк Помпео многократно заявлял, что США предоставляют всему миру средства для противостояния эпидемии. Однако до сих пор никто не видел реальную реализацию этих заявлений, наоборот, все наблюдают лишь бесконечные санкции, все видят, как некоторые американские политики занимаются подрывом международного противоэпидемического сотрудничества.