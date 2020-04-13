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Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
13.04.2020,  
15:57

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью. Часть из них он заимствует от новых iPad Pro, часть - от iPhone SE.

Как пишет Bloomberg, в ходе осенней презентации будут показаны целых четыре смартфона. iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.

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Дизайн Pro-версий изменится: они получат корпуса с четко очерченными (а не закругленными) гранями. Стекло, наоборот, станет плоским, а не выпуклым.

Блок камер, в свою очередь, получит сканер LiDAR - в дополнение к имеющимся объективам. Защитное стекло, возможно, сделают темным, чтобы сканер не слишком выделялся визуально.

Еще одно изменение - уменьшенная "челка", а за счет более тонких рамок получится немного увеличить диагонали дисплеев.

Помимо этого, от Apple ждут анонса преемника iPhone SE - компактного аппарата стоимостью от 399 долларов - и недорогой компактной версии колонки HomePod.

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