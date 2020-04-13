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13.04.2020 19:24
Рубрика: Культура

Телеканал "Россия К" покажет сериал "Имя розы" по книге Умберто Эко

Текст: Сусанна Альперина
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российская премьера сериала "Имя розы" по книге Умберто Эко состоялась на кабельном канале VIP Premiere в прошлом году. Также сериал появился на сервисе VIP Play - об этом писала "РГ". Но вот пришел черед телепремьеры проекта на крупном федеральном канале. Сериал "Имя розы" режиссера Джакомо Баттиато покажет "Россия Культура". Эфир - с 20 апреля в 21:40 (повтор с 21 апреля в 10:10 в утреннем эфире).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Судьба романа Умберто Эко "Имя розы" уникальна. Первое художественное произведение всемирно известного специалиста по Средневековью, посвященное событиям XIV века, стало одним из главных бестселлеров XX столетия. Живой классик европейской литературы, Эко подарил читателям роман-загадку, в котором каждый находит для себя нечто важное и интересное: детектив, философский трактат, историческое исследование, изящную литературную игру. Приключения ученого монаха Вильгельма Баскервильского, средневекового Шерлока Холмса, и его ученика юного послушника Адсона, экранизированы и известны многим.

Работа режиссера Джакомо Баттиато - это новый взгляд на творчество Умберто Эко. Премьера картины состоялась в Италии 4 марта 2019 года. И в этом же году сериал получил награду "Золотой глобус". В итальянско-немецком проекте снялись: Джон Туртурро, Руперт Эверетт, Дамиан Хардунг, Фабрицио Бентивольо, Грета Скарано, Рихард Заммель и другие.

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