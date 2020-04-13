Трамп: ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки

Сделка, которую заключили члены ОПЕК+ в воскресенье, предусматривает сокращение добычи нефти не на 10, а на 20 миллионов баррелей в сутки. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

"Объем сокращения добычи, к которому стремятся участники ОПЕК+, составляет 20 млн баррелей в день, не 10 млн, как обычно сообщается", - отметил Трамп. По его словам, "если это произойдет, то после того, как мир отойдет от коронавируса COVID-19, энергетическая отрасль будет снова мощной, и восстановится она гораздо быстрее, чем предполагается сейчас". При этом президент США поблагодарил всех, кто принимал участие в "возвращении этого бизнеса в свое русло", особенно Россию и Саудовскую Аравию.

Напомним, накануне участники ОПЕК+ в режиме телеконференции договорились ограничить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. При этом еще ряд стран, не входящих в организацию, также сократят добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки. С учетом уже принятых решений о снижении добычи некоторыми членами ОПЕК и появляется та самая цифра, названная Трампом.