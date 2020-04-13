В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ

Обнадеживающие тенденции по спаду сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний в стране отметил на совещании 13 апреля Александра Лукашенко, передает его пресс-служба.

Президент выразил удовлетворение, в частности, тем, что в республике они сведены к минимуму. "Врачи и Минздрав еще раньше мне сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний", - уточнил он. Правда, добавил президент, в последние дни, например в Витебской области, прирост количества новых пневмоний существенно сократился. "Сейчас в 2,5 раза снизилось число заболеваний. То же самое по Минску, хорошая тенденция", - с удовлетворением сказал Лукашенко.

Вместе с тем, он подчеркнул, что успокаиваться нельзя, особенно в отношении пневмоний. Отчасти, по его мнению, это связано и с неустойчивой весенней погодой. "Нам надо эту неделю напрячься во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам".

Министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания подтвердил, что в целом по стране происходит снижение количества респираторных заболеваний. "Учитывая, что в связи с теплой зимой у нас немного сместились пики заболеваемости, тенденция последних дней свидетельствует, что количество ежедневно выявляемых пациентов с диагнозом "пневмония" существенно сократилось. Мы надеемся, что ситуация не только стабилизируется в течение ближайших дней, но и будет иметь тенденцию к улучшению", - резюмировал он.