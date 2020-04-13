В чемпионате России по баскетболу еще осталась интрига

Новости

Наша женская "молодежка" выступит на ЧМ-2021 по баскетболу 03:30
Японские медики рассказали о блокирующем коронавирус препарате 03:23
В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы для россиян из Израиля и с Бали 02:15
В Москве за сутки скончались десять человек с коронавирусом 01:38
Вторая бригада кубинских врачей поехала в Италию бороться с COVID-19 00:45
Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за нефтяную сделку 12.04.2020
Доклад СDС: коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра 12.04.2020
Умер бывший руководитель Госфильмофонда Николай Бородачев 12.04.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 12.04.2020
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции 12.04.2020
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова вышла на связь 12.04.2020
МИД РФ осудил попытки США переложить вину за пандемию на другие страны 12.04.2020
Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь 12.04.2020
Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса 12.04.2020
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики 12.04.2020
Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение 12.04.2020
Президент Аргентины: Я предпочту 10% бедных граждан, чем 100 тысяч мертвых 12.04.2020
Москвич открыл стрельбу по полицейским через дверь квартиры 12.04.2020
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая 12.04.2020
Не стало публициста и кинокритика Александра Тимофеевского 12.04.2020
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов 12.04.2020
В смоленском интернате COVID-19 заподозрили у 89 пенсионеров 12.04.2020
Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго 12.04.2020
Власти предупредили о мошенничествах с цифровыми пропусками в соцсетях 12.04.2020
В Саранске Росгвардия взяла под охрану общежитие с карантином по COVID-19 12.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 02:46
Рубрика: Спорт

В чемпионате России по баскетболу еще осталась интрига

Текст: Илья Трисвятский
Несмотря на то, что все соревнования прекращены еще в марте, в турнирах непосредственно под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) осталась интрига. Не подведены официальные итоги в трех дивизионах - мужских Суперлиге 1 и Суперлиге 2, женской Суперлиге 1. Решение о завершении чемпионата страны 2019/20 может принять только исполком РФБ.
Фото: Официальный сайт БК "Самара" Фото: Официальный сайт БК "Самара"
Фото: Официальный сайт БК "Самара"

Напомним, что в двух других досрочно прекращенных турнирах итоги уже подведены. Победителем женской Премьер-лиги признан УГМК (Екатеринбург), уверенно лидировавший на момент остановки чемпионата. В женской Суперлиге 2 (третий по значимости дивизион) клубы не успели доиграть матчи решающих стадий плей-офф. Классификация команд была проведена по спортивному принципу, титул у "Самары".

Фото: Михаил Синицын
Почему "Химки" следует признать чемпионом России по баскетболу

Теперь, после консультации с Минспорта о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призеров чемпионата, Департамент профессионального баскетбола РФБ (руководитель - чемпион Европы 2007 Никита Моргунов) вынесет итоги трех лиг на рассмотрение исполкома.

В разных странах и в разных командных игровых видах спорта национальные федерации и руководители лиг по-разному подходят к подведению итогов незавершенных турниров. Где-то принимается решение считать чемпионский титул не разыгранным, однако классификация для представительства в еврокубках будущего сезона проводится. Где-то отдельно появляется информация о ротации между дивизионами на будущий чемпионат, исходя из фактического положения команд на момент приостановки. Поэтому очень интересно, какое же решение примет исполком РФБ относительно итогов в трех дивизионах.

Мужская Суперлига 1

Двухкруговой турнир 16 команд остановлен в то момент, когда участники провели по 25-27 матчей из 30. Дата последней состоявшейся игры - 17 марта. Изначально предполагалось, что сильнейшая восьмерка с 12 апреля начнет борьбу в плей-офф.

Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год

Положение лидеров: "Спартак-Приморье" (Приморский край) - 21 победа - 5 поражений, БК "Самара" - 21-5, "Буревестник" (Ярославль) - 17-9, "Уралмаш" (Екатеринбург) - 17-9, "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 16-10, "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 16-10.

Теоретически одним из решений может стать итоговая классификация по фактическому положению на момент прекращения турнира. Как, например, это сделали в мужской Высшей лиге "А" чемпионата России по волейболу.

Определился победитель первого этапа чемпионата России по кибербаскетболу

В баскетболе при равенстве основных показателей первичным дополнительным критерием для распределения мест являются результаты личных встреч. В этом плане нелишне посмотреть, как сыграли между собой команды, занимающие в Суперлиге 1 первое-второе, третье-четвертое места. Ведь не исключено, что именно эти данные могут стать главенствующими при определении победителей и призеров.

Спор за первое место: "Спартак-Приморье" - БК "Самара" - 79:65, 76:79. Спор за третье место: "Буревестник" - "Уралмаш" - 90:76, 70:84. У ярославцев и екатеринбуржцев в очных встречах абсолютное равенство сил. Но общая разница игровых очков во всем турнире лучше у "Буревестника". Ждем вердикта исполкома РФБ.

Мужская Суперлига 2

Почти полностью, за исключением нескольких игр, завершен предварительный этап. 14 команд были разделены на 2 подгруппы, затем проводились турниры за 1-6-е и 7-14-е места. Начиная с 5 апреля. Планировалось провести плей-офф с участием 8 клубов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
У баскетболистов команды "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус

Для возможного определения победителей и призеров здесь важно фактическое положение тройки лучших команд в группе "В" за 1-6-е места: "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары) - 14-4, БК "Тамбов" (Тамбовская область) - 12-6, "Динамо" (Магнитогорск) - 10-8.

Правда, здесь есть нюансы. Несыгранными остались четыре матча, в том числе две встречи между чебоксарцами и магнитогорцами. И ни будет классифицирован тульский "Арсенал". Возглавляемая принципиальным поборником "Фэйр плей" Андреем Кириленко (он тоже чемпион Европы 2007) РФБ исключила эту команду из числа участников чемпионата России за инцидент, произошедший 7 декабря прошлого года в матче туляков с "Динамо" (Ставрополь) еще на первом этапе - "за отсутствие спортивной борьбы в заключительной четверти". Причем произошло это уже через два дня после странного матча. Затем "Арсенал" подал апелляцию в международный Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне. На днях обнародовано решение CAS: апелляция отклонена.

Женская Суперлига 1

Четырехкруговой турнир 12 команд остановлен в то момент, когда участники провели от 40 до всех запланированных 44 матчей. В апреле сильнейшая восьмерка должна была проводить плей-офф.

УГМК признан чемпионом России по баскетболу среди женских команд

Здесь очень важно, что лидеры регулярного чемпионата провели все запланированные на этой стадии 44 матча. Смысловое первенство официального победителя "регулярки" команды "Ростов-Дон-ЮФУ" (39 побед - 5 поражений) не подвергается сомнению, ведь у занимающего второе место "Динамо-Фарм" (Курск) показатель 34-10.

Возможно, в ближайшем будущем появится повод поздравить с новым титулом президента Федерации баскетбола Ростовской области олимпийскую чемпионку Барселоны-1992 Елену Швайбович. Блестящий в прошлом атакующий защитник, она и как руководитель общественной организации показала свой высочайший уровень. Вклад Швайбович в становление и успехи ростовской женской команды мастеров огромен.

Турниры РФБ с итоговой классификацией

Женская Премьер-лига: 1. УГМК (Екатеринбург). 2. "Динамо" (Курск). 3. "Надежда" (Оренбургская область). 4. "Спарта энд К" (Видное). 5. "Енисей" (Красноярский край). 6. МБА (Москва). 7. "Динамо" (Новосибирская область). 8. "Спартак" (Ногинск). 9. "Динамо" (Москва).

Женская Суперлига, второй дивизион: 1. "Самара" (Самара). 2. "Надежда"-2 (Оренбургская область). 3. "Юность" (Пензенская область). 4. "Пересвет" (Ростовская область). 5. "Динамо-Энергия" (Иваново). 6. "Спартак"-2 (Ногинск). 7. "Енисей"-2 (Красноярский край). 8. "Динамо"-2 (Новосибирская область).

Спорт Баскетбол Спортивные организации Российская федерация баскетбола

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона