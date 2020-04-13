В чемпионате России по баскетболу еще осталась интрига

Несмотря на то, что все соревнования прекращены еще в марте, в турнирах непосредственно под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) осталась интрига. Не подведены официальные итоги в трех дивизионах - мужских Суперлиге 1 и Суперлиге 2, женской Суперлиге 1. Решение о завершении чемпионата страны 2019/20 может принять только исполком РФБ.

Напомним, что в двух других досрочно прекращенных турнирах итоги уже подведены. Победителем женской Премьер-лиги признан УГМК (Екатеринбург), уверенно лидировавший на момент остановки чемпионата. В женской Суперлиге 2 (третий по значимости дивизион) клубы не успели доиграть матчи решающих стадий плей-офф. Классификация команд была проведена по спортивному принципу, титул у "Самары".

Теперь, после консультации с Минспорта о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призеров чемпионата, Департамент профессионального баскетбола РФБ (руководитель - чемпион Европы 2007 Никита Моргунов) вынесет итоги трех лиг на рассмотрение исполкома.

В разных странах и в разных командных игровых видах спорта национальные федерации и руководители лиг по-разному подходят к подведению итогов незавершенных турниров. Где-то принимается решение считать чемпионский титул не разыгранным, однако классификация для представительства в еврокубках будущего сезона проводится. Где-то отдельно появляется информация о ротации между дивизионами на будущий чемпионат, исходя из фактического положения команд на момент приостановки. Поэтому очень интересно, какое же решение примет исполком РФБ относительно итогов в трех дивизионах.

Мужская Суперлига 1

Двухкруговой турнир 16 команд остановлен в то момент, когда участники провели по 25-27 матчей из 30. Дата последней состоявшейся игры - 17 марта. Изначально предполагалось, что сильнейшая восьмерка с 12 апреля начнет борьбу в плей-офф.

Положение лидеров: "Спартак-Приморье" (Приморский край) - 21 победа - 5 поражений, БК "Самара" - 21-5, "Буревестник" (Ярославль) - 17-9, "Уралмаш" (Екатеринбург) - 17-9, "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 16-10, "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 16-10.

Теоретически одним из решений может стать итоговая классификация по фактическому положению на момент прекращения турнира. Как, например, это сделали в мужской Высшей лиге "А" чемпионата России по волейболу.

В баскетболе при равенстве основных показателей первичным дополнительным критерием для распределения мест являются результаты личных встреч. В этом плане нелишне посмотреть, как сыграли между собой команды, занимающие в Суперлиге 1 первое-второе, третье-четвертое места. Ведь не исключено, что именно эти данные могут стать главенствующими при определении победителей и призеров.

Спор за первое место: "Спартак-Приморье" - БК "Самара" - 79:65, 76:79. Спор за третье место: "Буревестник" - "Уралмаш" - 90:76, 70:84. У ярославцев и екатеринбуржцев в очных встречах абсолютное равенство сил. Но общая разница игровых очков во всем турнире лучше у "Буревестника". Ждем вердикта исполкома РФБ.

Мужская Суперлига 2

Почти полностью, за исключением нескольких игр, завершен предварительный этап. 14 команд были разделены на 2 подгруппы, затем проводились турниры за 1-6-е и 7-14-е места. Начиная с 5 апреля. Планировалось провести плей-офф с участием 8 клубов.

Для возможного определения победителей и призеров здесь важно фактическое положение тройки лучших команд в группе "В" за 1-6-е места: "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары) - 14-4, БК "Тамбов" (Тамбовская область) - 12-6, "Динамо" (Магнитогорск) - 10-8.

Правда, здесь есть нюансы. Несыгранными остались четыре матча, в том числе две встречи между чебоксарцами и магнитогорцами. И ни будет классифицирован тульский "Арсенал". Возглавляемая принципиальным поборником "Фэйр плей" Андреем Кириленко (он тоже чемпион Европы 2007) РФБ исключила эту команду из числа участников чемпионата России за инцидент, произошедший 7 декабря прошлого года в матче туляков с "Динамо" (Ставрополь) еще на первом этапе - "за отсутствие спортивной борьбы в заключительной четверти". Причем произошло это уже через два дня после странного матча. Затем "Арсенал" подал апелляцию в международный Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне. На днях обнародовано решение CAS: апелляция отклонена.

Женская Суперлига 1

Четырехкруговой турнир 12 команд остановлен в то момент, когда участники провели от 40 до всех запланированных 44 матчей. В апреле сильнейшая восьмерка должна была проводить плей-офф.

Здесь очень важно, что лидеры регулярного чемпионата провели все запланированные на этой стадии 44 матча. Смысловое первенство официального победителя "регулярки" команды "Ростов-Дон-ЮФУ" (39 побед - 5 поражений) не подвергается сомнению, ведь у занимающего второе место "Динамо-Фарм" (Курск) показатель 34-10.

Возможно, в ближайшем будущем появится повод поздравить с новым титулом президента Федерации баскетбола Ростовской области олимпийскую чемпионку Барселоны-1992 Елену Швайбович. Блестящий в прошлом атакующий защитник, она и как руководитель общественной организации показала свой высочайший уровень. Вклад Швайбович в становление и успехи ростовской женской команды мастеров огромен.

Турниры РФБ с итоговой классификацией

Женская Премьер-лига: 1. УГМК (Екатеринбург). 2. "Динамо" (Курск). 3. "Надежда" (Оренбургская область). 4. "Спарта энд К" (Видное). 5. "Енисей" (Красноярский край). 6. МБА (Москва). 7. "Динамо" (Новосибирская область). 8. "Спартак" (Ногинск). 9. "Динамо" (Москва).

Женская Суперлига, второй дивизион: 1. "Самара" (Самара). 2. "Надежда"-2 (Оренбургская область). 3. "Юность" (Пензенская область). 4. "Пересвет" (Ростовская область). 5. "Динамо-Энергия" (Иваново). 6. "Спартак"-2 (Ногинск). 7. "Енисей"-2 (Красноярский край). 8. "Динамо"-2 (Новосибирская область).