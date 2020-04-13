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13.04.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидромецентре рассказали о погоде на Пасху в Москве

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Резкого потепления 19 апреля, в день православной Пасхи, в столице не ожидается. Об этом "РГ" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости
Гидрометцентр предупредил о резких скачках температуры и метелях

Понедельник на этой неделе станет самым теплым днем. Температура в дневные часы повысится до 17 градусов. А уже в ночь на вторник, 14 апреля, местами пройдет небольшой дождь, ночью ожидается 7-9 градусов. Днем максимальная температура в Москве составит 9-11 градусов.

В середине недели похолодание продолжится, и столичный регион будет находиться под влиянием холодных воздушных масс. Ожидается облачная погода с дождями, местами с мокрым снегом. По ночам слабые заморозки.

В среду, 15 апреля, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью в Москве 0-2 градуса, днем в столице не выше 7.

В четверг, 16 апреля, ночью небольшие осадки - мокрый снег, дождь, также не выше 2 градусов. Днем воздух прогреется до 8-9.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России

В пятницу, 17 апреля, тоже облачно и с осадками, ночью в столичном регионе будет от -2 до +3, днем - от 3 до 8 градусов. В субботу, 18 апреля, прояснится, местами ожидаются небольшие осадки. Ночью слабый минус, а днем потеплеет до 6-11 градусов. На Пасху примерно такая же погода, облачно с прояснениями.

По словам Вильфанда, погода будет соответствовать климатической норме для второй декады апреля.

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