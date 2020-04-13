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13.04.2020 12:12
Рубрика: В мире

В Греции с 10 мая начнут отменять введенные из-за COVID-19 ограничения

Текст: Александр Гасюк

Правительство Греции с 10 мая планирует начать постепенную отмену введенных из-за вспышки нового коронавируса карантинных ограничений. Как сообщила газета Kathimerini, в случае отсутствия признаков дальнейшего роста заболеваемости COVID-19, ранее введенные Афинами жесткие ограничения на передвижения граждан могут быть полностью сняты к началу июля.

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Согласно заявлению представителя министерства здравоохранения Греции Сотириса Циодраса, отмена карантина не будет одновременной, а займет некоторое время и будет происходить "пошагово".

Так, наиболее уязвимые к заболеванию граждане преклонного возраста, вероятно, не будут включены в число тех, кому правительство позволит передвигаться без ограничений. Требования к социальному дистанцированию на первых этапах ослабления карантина также сохранятся. Рестораны, бары и ночные клубы пока открывать также не планируют. Вместе с тем, коммерческие магазины смогут начать работать с соблюдением необходимых мер сокращения количества одновременно находящихся в помещении граждан. А поездки населению будут разрешены с июня, что позволит начать планомерное возвращение экономической жизни страны в нормальное русло.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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Как отмечают местные аналитики-эпидемиологи, важную роль в развитии дальнейшей ситуации с ходом эпидемии коронавируса сыграет то, насколько дисциплинированно поведут себя греки в дни Пасхи и не увеличится ли число заболевших.

Напомним, что на текущий момент в Греции подтверждены 2114 случаев инфицирования COVID-2019, а всего жертвами инфекции в стране стали 98 человек. В Афинах заверяют, что это один из самых низких показателей заболеваемости и смертности в Европе в рамках пандемии коронавируса и связывают это с ранним введением жесткого карантина - с 23 марта за выход на улицу без уважительной причины, предварительного уведомления властей по СМС или без справки от работодателя нарушителям грозит штраф в 150 евро.

В мире Европа Греция Распространение коронавируса COVID-19

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