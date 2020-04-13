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13.04.2020 17:35
Рубрика: Власть

В кабмине уточнили, кто сможет наказывать за нарушение режима ЧС

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором указан перечень государственных служащих, имеющих право составлять протоколы за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Документ размещен на портале правовой информации.
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва" Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Согласно тексту распоряжения № 975-р, составлять протоколы имеют право должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов России, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса России об административных правонарушениях. Речь идет о сотрудниках полиции, руководстве МЧС и территориальных подразделений ведомства, сотрудниках Росгвардии, а также начальниках структурного подразделения Минпромторга, "уполномоченного на решение задач в области защиты населения от ЧС".

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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Также полномочиями составлять протоколы по данной статье КоАП наделены сотрудники ведомственной охраны, подчиненной Росжелдору, и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС "Росатома" и "Роскосмоса". В перечень также включены руководители и заместители органов местного самоуправления.

Напомним, что статья 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") предусматривает за невыполнение требований режима ЧС вынесение предупреждения или штрафа. Для граждан - от одной тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до 50 тысяч рублей; для предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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