В Китае спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса

Новая волна эпидемии коронавируса может накрыть мир осенью. Такое мнение высказал китайский эксперт, руководитель группы по борьбе с COVID-19 в Шанхае Чжан Вэньхун.

По его словам, которые приводит портал huanqiu.com, повторная вспышка ожидается в ноябре. Однако она нанесет гораздо меньше вреда, поскольку страны уже приобрели необходимый опыт в борьбе с коронавирусом.

Уверенность эксперта, что мир ждет вторая волна, основывается на том, что вирус проник в страны Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, которые не имеют таких возможностей, как США или члены ЕС. Именно от того, как будет развиваться в них ситуация с коронавирусом, в целом зависит успех борьбы с COVID-19.

"В настоящее время пандемия достигла критической стадии. В мировом масштабе Европа и США не смогли взять ситуацию под контроль. Однако в Африке, Южной Америке и Индии, то есть в странах с менее развитой экономикой и недостаточными ресурсами, новые случаи заболевания COVID-19 возросли в геометрической прогрессии, создав большую неопределенность в глобальной борьбе с эпидемией", - отметил Чжан Вэньхун.

В то же время он отметил, что эпидемия коронавируса в Европе и США приближается к своему пику. Эти страны могут справиться с кризисом за три-четыре месяца. "Но после этого придет вторая волна", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, успех в борьбе с инфекцией зависит от подхода властей отдельных стран к тестированию на COVID-19. Там, где это делается массово и многие люди с легкими симптомами помещаются в карантин, общий уровень смертности будет гораздо ниже, чем там, приоритет отдается больным в критическом состоянии.

Чжан Вэньхун также рассказал, что в Китае сейчас ситуация находится под контролем. В то же время заработавшие вновь предприятия должны обеспечить, чтобы работники соблюдали социальную дистанцию, носили маски, мыли руки. Эти меры, по мнению специалистов, позволят если не предупредить, то хотя бы ослабить ту самую вторую волну коронавируса.