В Мадриде на работу вернулись 300 тысяч человек

В испанской столице с сегодняшнего дня частично ослаблены ограничения на передвижение, введенные из-за эпидемии коронавируса нового типа. Как пишет El Mundo, на работу смогли вернуться порядка 300 тысяч человек, которые не могут трудиться из дома.

При передвижении по городу они обязаны носить маски, которые полицейские и волонтеры Красного Креста им бесплатно раздают на остановках общественного транспорта, на станциях метро и в стратегических точках столицы.

В течение понедельника и вторника предполагается распространить свыше 1,4 миллиона масок. При этом местные власти запросили у центрального правительства дополнительные защитные средства, чтобы обеспечить ими всех, кто будет выходить на улицу, чтобы отправиться на работу.

Отмечается, что в метрополитене в первый день, когда были ослаблены ограничения, полицейских больше, чем пассажиров.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 169496 случаев заражения коронавирусом, 17489 человек скончались, 64727 выздоровели.