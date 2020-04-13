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13.04.2020 23:02
Рубрика: Экономика

В марте банки выдали рекордное число кредитов

Текст: Марина Трубилина
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Рекордное число кредитов выдали банки в марте, сообщает аналитическая компанияFrank RG.

Фото: wutwhanfoto / istock
Что нужно знать тем, кто решился уйти на кредитные каникулы

За первый месяц весны банки выдали кредиты наличными на 490,9 млрд рублей, следует из предварительных данных мониторинга рынка розничных банковских услуг компании Frank RG. Это на 25% больше, чем в феврале. Общий объем выданных розничных кредитов в марте вырос на 22% по сравнению с февралем и составил 920,6 млрд рублей. Объем ипотечных кредитов вырос за месяц на 15% - до 329,3 млрд рублей.

Повышенный спрос на потребительские кредиты объясняется девальвацией рубля и подготовкой людей к карантину и кризису, считает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. По его мнению, в апреле объемы выданных кредитов будут падать - многие потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, часть апрельского спроса реализовалась в марте. По его мнению, объем выданных потребительских кредитов в апреле сократится более чем на 20% по сравнению со среднемесячными показателями, а по некоторым направлениям (например, если требуется присутствие заемщика) - и более чем на 30%. Замедление может продолжиться также в мае, но меньшими темпами.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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