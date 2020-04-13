В марте продажи молочных продуктов выросли на 30 процентов

В соцсетях гуляет видео, как американские фермеры выливают только произведенное молоко в канализацию. Российским молочникам в этом смысле пока везет: объемы закрывшейся HoReCa полностью ушли в розницу. Но эксперты предупреждают: пик спроса на молочные продукты прошел, и объем потребления молочных продуктов с большой долей вероятности в ближайшее время снизится или сместится в пользу более дешевых аналогов.

Закрытие ресторанов и социальных объектов в США, Канаде, Великобритании, Украине больно ударило по молочному бизнесу. Несмотря на существующий высокий спрос в рознице, фермеры не смогли оперативно перестроить цепочку поставок - в результате они были вынуждены скармливать сырое молоко скоту или даже выливать в канализацию.

Отсутствие продаж в HoReCa и школы российским производителям молока пока компенсирует возросший спрос со стороны розницы. Так, по словам гендиректора ГК "Молвест" Анатолия Лосева, за прошедшие две недели наблюдался рост спроса (на 30%) на продукцию с длительным сроком реализации - молоко длительного хранения, масло и сыр. По остальным категориям спрос вырос на 15%. "Люди на самоизоляции больше готовят дома", - считает Лосев. Рост спроса на готовую молочную продукцию отмечает и генеральный директор холдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр. Объемы продаж выросли в целом, но больше других росли продажи продукции с длительным сроком хранения, говорит он. По данным минсельхоза, по состоянию на 30 марта 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 49 тыс. т, то есть на 6,4 процента больше аналогичного показателя в 2019 года (3 тыс. т).

Пиковый спрос на продукты питания (в том числе на молочную продукцию) наблюдался в марте, но сейчас он идет на спад. И с большой долей вероятности по результатам года из-за эпидемиологической и экономической ситуации потребление молочной продукции в целом снизится, считает гендиректор "Союзмолока" Артем Белов. По его мнению, самым разумным механизмом поддержки потребительского спроса в текущей ситуации стали бы всевозможные налоговые льготы, отсрочки по уплате кредитов, дотации и субсидии для незащищенных слоев населения.

Для производителей сырого молока и готовой продукции ситуация тоже будет непростой, признает Артем Белов. По его оценке, в этом году в стране ожидается серьезный прирост по производству товарного молока - до 700 тыс. т (около 3% к общему объему). И в ситуации снижения спроса весь прирост уйдет в запасы - производители вынуждены будут "сушить" молоко и производить другую "долгоиграющую" молочную продукцию. "По результатам первого квартала мы уже видим накопление запасов и рост производства сухого цельного и обезжиренного молока, сыров и сливочного масла. По некоторым позициям рост составляет десятки процентов. И по отдельным продуктам у нас запасы уже выше прошлогодних", - говорит эксперт. Соответственно, "избыток" молока будет давить на цены на сырое молоко. Возможно, в какой-то момент потребуется вмешательство властей для стабилизации ситуации. Но у российских молочников за последние годы накоплен достаточный запас прочности. Поэтому пока нам вряд ли стоит опасаться повторения американского сценария, считает Белов.