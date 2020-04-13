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13.04.2020 02:15
Рубрика: В мире

В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы для россиян из Израиля и с Бали

Фото: REUTERS/Johannes P. Christo Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
Фото: REUTERS/Johannes P. Christo

Граждане России возвращаются домой. О ближайших вывозных рейсах сообщил Минкомсвязи РФ. В четверг, 16 апреля, в столицу доставят тех, кто находится сейчас на Бали (Индонезия).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Вывозными рейсами ежедневно возвращаются в РФ около 500 человек

"Перелет Денпасар - Москва возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", - подчеркнули в ведомстве.

Количество мест ограничено, поэтому пассажиров предупредили о необходимости своевременной регистрации через портал госуслуг. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди".

Если у пассажиров был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет необходимо оплатить.

А 20 апреля граждан России вывезут из Израиля. Попасть на рейс Тель-Авив - Москва соотечественники смогут на тех же условиях.

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