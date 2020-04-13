В Минздраве пояснили, в каком случае больных COVID-19 лечат на дому

Решение о том, что больные COVID-19 в легкой форме могут проходить лечение дома, было проработано еще в марте, - об этом сообщила сегодня главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире программы "Соловьев LIVE" на YouTube.

Был подготовлен и подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко соответствующий приказ об оказании медицинской помощи больным с COVID в амбулаторных условиях, - отметила главный инфекционист.

"Это нормальная практика. В условиях эпидемии особенно важно, чтобы помощь в стационаре могли получить тяжелые пациенты, - пояснила Елена Малинникова. - При этом все, кто болеет в легкой форме, лечатся дома, но под наблюдением врача. Это значит, что терапевт или инфекционист созванивается с пациентом, периодически, раз в три дня посещает, осматривает больного и при необходимости корректирует ему терапию".

Только тяжесть состояния больного определяет необходимость проведения ему лечения в условиях стационара, - подчеркнула главный инфекционист Минздрава.

По словам Малинниковой, сохранившаяся в России еще с советских времен жесткая противоэпидемическая служба и наличие специализированных инфекционных больниц позволяет сейчас проходить эпидемию лучше, чем в большинстве развитых, богатых стран.