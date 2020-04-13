В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России

Дефицита донорской крови в стране нет. Запасы полностью удовлетворяют текущую потребность. Об этом сообщили в Минздраве России. "Все поступающие от медицинских организаций заявки исполняются в полном объеме", - подчеркнули в ведомстве.

А главный внештатный трансфузиолог Татьяна Гапонова рассказала, что сейчас проходит акция "Оставайся донором". На станции переливания крови приглашают постоянных доноров. Для них созданы благоприятные условия донации в соответствии с действующими противоэпидемиологическими мероприятиями.

"Выражаем глубокую благодарность всем, кто даже в таких непростых условиях продолжает помогать нам, при этом строго и дисциплинированно соблюдают требования врачей", - сказала Гапонова. И добавила, что массовые акции по привлечению новых доноров пока проводить не будут из-за высокого риски распространения коронавирусной инфекции.