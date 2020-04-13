В Москве из-за карантина предлагают скидки на съемные квартиры

В Москве за последние две недели, что действует режим самоизоляции, на 20 процентов снизился спрос на аренду квартир, а также появилась новая тенденция - арендодатели предлагают на первые месяцы уменьшить стоимость найма на 10-20 процентов.

Такие данные приводит компания "Инком-Недвижимость". Из них следует, что спрос на аренду квартир сейчас в каждом третьем случае формируют арендаторы из регионов России, а примерно две трети спроса составляют приезжие из стран бывшего СССР.

"Единичные запросы приходят от москвичей, желающих на период карантина снять отдельную квартиру. Например, для уединенной дистанционной работы", - отмечают в компании.

При этом многие арендодатели из-за карантина взяли паузу и решили свести контакты к минимуму. Жилье они не сдают, но спрашивают у риелторов об актуальных арендных ставках, просят рассчитать затраты на ремонт квартир или составить договор аренды. Число звонков риелторам от клиентов с просьбой юридически оформить временное снижение арендной платы выросло с начала апреля сразу в четыре раза.