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13.04.2020 22:38
Рубрика: Власть

В Москве отменен памятный салют в честь освобождения Вены

Текст: Владимир Баршев

Памятный салют, назначенный на сегодня на Поклонной горе в честь освобождения 75-летия Вены от немецко-фашистских войск, отменен. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Анатолий Григорьев/ РИА Новости
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"В связи введением в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в городе Москве режима повышенной готовности и ограничений на передвижение граждан и транспорта праздничный салют 13 апреля с. г. на Поклонной горе в ознаменование памятной даты освобождения столицы Австрии города Вены от немецко-фашистских захватчиков отменен", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее Минобороны в честь 75-летия освобождения крупнейших городов Европы от фашистов давало памятные салюты. Так, 4 апреля в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в день 75-летия освобождения Братиславы. Однако карантинные меры вводят свои поправки и в такие значимые мероприятия.

Власть Безопасность Армия Общество История Правительство Минобороны

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