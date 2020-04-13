В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за COVID-19

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон по цветочному бизнесу Нидерландов. Компаниям пришлось уничтожить около 400 миллионов цветов, среди которых - 140 миллионов тюльпанов из-за серьезного падения спроса на них, сообщает Газета.ru.

"Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов", - приводит издание слова менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола. По его словам, на фоне распространения коронавирусной инфекции оборот упал в два раза по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, страна лишилась и ежегодного потока туристов, приезжающих посмотреть на цветущие поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе.