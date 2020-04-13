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13.04.2020 11:54
Рубрика: Культура

В новом проекте "Книга на ночь" литературу совместили с путешествиями

Текст: Сусанна Альперина

Телеканал "Москва 24" совместно с книжным сервисом "ЛитРес" запускают проект "Книга на ночь", в котором зрители смогут совместить приятное с полезным: отправиться в другие города и окунуться в атмосферу мировой литературы.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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Как это произойдет? В ночь с 14 на 15 апреля все желающие смогут не только начать прогулки в режиме реального времени по улицам Москвы, Нью-Йорка, Венеции, Токио, Рима, но и услышать произведения Владимира Гиляровского, Марка Твена, О. Генри, Николая Гоголя, Эрнеста Хемингуэя и других классиков. Смотреть и слушать можно будет каждую ночь в 01.30 на телеканале "Москва 24".

Города выбраны не случайно: они тесно связаны с произведением или писателем. Променад по улицам пустынных городов поможет зрителям глубже окунуться в произведение, прочувствовать замысел писателя и отправиться в путешествия по историческим местам, находясь дома.

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В понедельник, 13 апреля. в 09.00 на канале СТС состоялась премьера информационно-развлекательного шоу "Светлые новости". В новой программе Сергей Светлаков и его сосед по даче Антон Лирник, заглянувший в гости и оставшийся на время самоизоляции, обсуждают только позитивные новости. Сидя на диване, комики комментируют свадьбу с картонными гостями, любовный дуэт панд в зоопарке Гонконга, чиновника, севшего на шпагат, и другие забавные новости.

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