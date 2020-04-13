В первый день госинтервенций продано зерна на 1,4 млрд рублей

В России начались зерновые интервенции. В первый день было распродано более половины выставленного объема зерна. Хлебопеки рады такой помощи: цены на зерно из госфонда ниже рыночных, что позволит избежать роста цен на конечную продукцию для потребителя.

В первый день госинтервенций была совершена 61 сделка, в результате которых продано более 121 тысячи тонн зерна (от общего объема в 200 тысяч) на сумму почти 1,4 млрд рублей, сообщили в Минсельхозе. Торги госфонда пройдут также 14, 15 и 17 апреля 2020 года.

Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1,5 млн тонн зерна, напомнили в Минсельхозе. Вкупе с ограничениями по экспорту зерна интервенции позволят обеспечить потребности внутреннего рынка и не допустить скачка цен на основные зерновые культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей.

Цены на зерно растут с начала марта и к концу месяца побили исторический рекорд. По данным Национального союза зернопроизводителей, на прошлой неделе рост цен на зерно продолжился. Так, в Сибири стоимость продовольственной пшеницы увеличилась на 150-225 руб./т.

Уже по результатам первого дня можно констатировать, что интервенции состоялись, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Даже цены, обозначенные в ходе торгов как максимальные, оказались ниже рынка. Это позволит поддержать рентабельность производства конечной продукции без роста цен, считает эксперт. Много зерна было продано в Сибири. А там как раз складывается достаточно сложная ситуация с обеспечением зерном животноводческих комплексов и птицефабрик.

"Торги были организованы как нельзя вовремя и очень оперативно. Это большая помощь индустриальному хлебопечению - интервенции позволят сбить цены на зерно", - считает вице-президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Пока, правда, остается открытым вопрос - какой объем ржи будет выставлен на торгах. В России в 2019 году был собран минимальный за последние 50 лет урожай - чуть более 1,4 млн тонн. Поэтому сейчас на ржано-обдирную муку держатся еще более высокие цены, чем на пшеничную (плюс 40% к уровню прошлого года).