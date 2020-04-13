В первый день госинтервенций продано зерна на 1,4 млрд рублей

Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу 21:38
Эксперты: Вашингтон намерен завершить косовское урегулирование в 2020 году 21:15
Тихонов продлил контракт с "Ак Барсом" 21:11
В Петербурге временно запретили прокат автомобилей 21:01
Член МОК Ричард Паунд: Коронавирус может затронуть и Олимпиаду-2022 20:59
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек 20:35
Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур 20:22
Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров 20:03
В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом 19:54
МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле 19:49
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев 19:46
В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции 19:38
В Удмуртии ограничат въезд в города республики 19:36
В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ 19:34
В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором 19:33
Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных 19:25
Телеканал "Россия К" покажет сериал "Имя розы" по книге Умберто Эко 19:24
Регионы запросили более 11 млрд рублей на улучшение экологии 19:21
Банки не смогут отказывать в переводах только на основании подозрений 19:14
Чешская полиция оштрафовала нудистов, которые загорали на пляже без масок 19:00
В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 21:47
Рубрика: Экономика

Биржа мелет

В первый день госинтервенций продано зерна на 1,4 млрд рублей
Текст: Татьяна Карабут
В России начались зерновые интервенции. В первый день было распродано более половины выставленного объема зерна. Хлебопеки рады такой помощи: цены на зерно из госфонда ниже рыночных, что позволит избежать роста цен на конечную продукцию для потребителя.

В первый день госинтервенций была совершена 61 сделка, в результате которых продано более 121 тысячи тонн зерна (от общего объема в 200 тысяч) на сумму почти 1,4 млрд рублей, сообщили в Минсельхозе. Торги госфонда пройдут также 14, 15 и 17 апреля 2020 года.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Эксперт: Дефицита зерна на российском рынке нет

Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1,5 млн тонн зерна, напомнили в Минсельхозе. Вкупе с ограничениями по экспорту зерна интервенции позволят обеспечить потребности внутреннего рынка и не допустить скачка цен на основные зерновые культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей.

Цены на зерно растут с начала марта и к концу месяца побили исторический рекорд. По данным Национального союза зернопроизводителей, на прошлой неделе рост цен на зерно продолжился. Так, в Сибири стоимость продовольственной пшеницы увеличилась на 150-225 руб./т.

Уже по результатам первого дня можно констатировать, что интервенции состоялись, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Даже цены, обозначенные в ходе торгов как максимальные, оказались ниже рынка. Это позволит поддержать рентабельность производства конечной продукции без роста цен, считает эксперт. Много зерна было продано в Сибири. А там как раз складывается достаточно сложная ситуация с обеспечением зерном животноводческих комплексов и птицефабрик.

Правительство утвердило введение квоты на экспорта зерна из России

"Торги были организованы как нельзя вовремя и очень оперативно. Это большая помощь индустриальному хлебопечению - интервенции позволят сбить цены на зерно", - считает вице-президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Пока, правда, остается открытым вопрос - какой объем ржи будет выставлен на торгах. В России в 2019 году был собран минимальный за последние 50 лет урожай - чуть более 1,4 млн тонн. Поэтому сейчас на ржано-обдирную муку держатся еще более высокие цены, чем на пшеничную (плюс 40% к уровню прошлого года).

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Зерновые интервенции

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле