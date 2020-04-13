В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги от зарубежных компаний

Для возврата денег, перечисленных банковской картой зарубежным отелям, авиакомпаниям, интернет-магазинам в случае вынужденной отмены поездки можно воспользоваться чарджбэком. Об этом говорится в памятке о правах потребителей в условиях пандемии коронавируса, которую выпустил Роспотребнадзор. Памятка размещена на официальном сайте ведомства.

Чарджбэк (chargeback - англ.), - это возврат платежа через процедуру отмены операции по картам платежных систем Visa и MasterCard, МИР. "Чарджбэк можно получить практически от любого учреждения или организации, если вы перевели деньги на банковский счет юридического лица с карты", - говорится в памятке. Получить возвратный платеж можно от авиакомпаний, железнодорожных компаний, интернет-магазинов и интернет-сервисов, банков, финансовых организаций, других организаций при условии, что вы оплачивали услуги или товары картой, поясняют в Роспотребнадзоре.

Чтобы применить этот способ возврата оплаченных денег и отменить определенную операцию по карте, нужно обратиться в банк, выпустивший карту, с которой была произведена оплата.

В банке клиенту предложат заполнить специальную форму, которую направят в офис международной платежной системы. "Как только заявление попадет в офис платежной системы и до окончания рассмотрения вашего обращения указанная сумма будет заблокирована на счете получателя. Если решение по вашей ситуации будет положительным, вам вернут деньги на счет карты", - отмечает Роспотребнадзор.

Памятка содержит восемь разделов, посвященных различным ситуациям возврате денег в ситуации пандемии коронавируса. В частности, рассмотрены случаи возврата денег за зарубежные и внутрироссийские туры, авиа и железнодорожные билеты, за гостиничные услуги зарубежных и российских отелей, за финансовые услуги.

Во многих случаях оформляется вынужденный отказ от услуг. В этом случае потребитель имеет право на полный возврат уплаченной суммы. При возникновении спора придется обращаться в суд. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в случае "одномоментного обращения в суд многочисленного количества потребителей с соответствующими исками реальное исполнение судебных решений в сегодняшней ситуации может с большой долей вероятности привести к физическому банкротству и прекращению деятельности многих участников рассматриваемого сегмента рынка". Потому потребителям рекомендовано добиваться решения спорной ситуации в досудебном порядке через поиск консенсуса на основе взаимного учета интересов с компаниями.

Памятка снабжена образцами заявлений для их оперативной подготовки и подачи исполнителям услуг.

Массовая отмена туров за рубеж и внутри России, отказ от поездок различными видами транспорта, отказ от забронированных отелей и других услуг вызван распространением коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию.

По последним данным, в мире заражено более 1,7 миллиона человек, более 110 тысяч случаев заражения закончились смертью пациентов. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130 человек.